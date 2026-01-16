Финляндия предоставит Украине 31-й пакет военной помощи на 98 млн евро

Финляндия передаст Украине 31-й пакет оборонной помощи – соответствующее решение 16 января принял президент Финляндии Александр Стубб на основании представления правительства.

Об этом сообщило Министерство обороны Финляндии, пишет "Европейская правда".

Стоимость оборонных возможностей, которые войдут в новый пакет, составляет около 98 миллионов евро.

В целом с начала полномасштабной войны Финляндия уже предоставила Украине оборонную помощь на сумму примерно 3,1 миллиарда евро.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен отметил, что на этот раз пакет был сформирован в ускоренном режиме, чтобы ответить на наиболее критические потребности Украины на данный момент.

По его словам, в 2026 году также продолжается реализация программы закупок для поддержки Украины со стороны финского оборонно-промышленного комплекса.

"Финляндия продолжает поддерживать Украину оборонными материалами, поскольку это самый эффективный способ способствовать достижению справедливого мира", – подчеркнул Хяккянен.

Из оперативных соображений и для обеспечения безопасной доставки помощи Министерство обороны Финляндии не раскрывает детали состава пакета, способов и графика поставок.

Напомним, прошлый пакет помощи в размере 100 миллионов евро правительство Финляндии одобрило в октябре.

Президент Владимир Зеленский тогда поблагодарил Финляндию за новый пакет помощи и вклад в PURL.