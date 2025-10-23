Зеленський подякував Фінляндії за новий пакет допомоги і внесок до PURL

Президент Володимир Зеленський повідомив про зустріч з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо у Брюсселі.

Про розмову Зеленський розповів у соцмережах, передає "Європейська правда".

"Подякував за нещодавно оголошений 30-й оборонний пакет на 52 млн євро та приєднання Фінляндії до ініціативи PURL із внеском у 100 млн євро. Це справжня допомога для нашої оборони", – написав він.

Під час зустрічі говорили й про співпрацю в межах інструменту SAFE для закупівлі ракет великої дальності, безпілотників і артилерійських боєприпасів.

"Окрема увага – російським атакам на нашу енергетику. Поінформував прем’єр-міністра про удари. Обговорили відновлення відповідних потужностей, внески у Фонд підтримки енергетики України. Торкнулися й питання укриттів і лідерства Фінляндії у відповідній коаліції", – розповів Зеленський.

Уряд Фінляндії у четвер ухвалив рішення виділити Україні допомогу в розмірі 100 мільйонів євро шляхом закупівлі зброї у США через механізм PURL.

Нагадаємо, в межах програми PURL, започаткованої президентом Дональдом Трампом і генсеком НАТО Марком Рютте в липні 2025 року, союзники НАТО купують американську зброю для України.

Минулого тижня в межах зустрічі міністрів оборони держав Альянсу стало відомо про долучення до програми переважної більшості членів НАТО.