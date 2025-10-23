Фінляндія скерує 100 млн євро на закупівлю американської зброї для України

Уряд Фінляндії у четвер ухвалив рішення виділити Україні допомогу в розмірі 100 мільйонів євро шляхом закупівлі зброї у США через механізм PURL.

Як пише "Європейська правда", про це в коментарі Helsingin Sanomat повідомив фінський премʼєр-міністр Петтері Орпо.

Орпо сказав, що Фінляндія ухвалила рішення долучитись до спільного пакета допомоги в межах PURL від країн Балтії та Північної Європи, який має бути наданий Україні найближчим часом.

Він додав, що фінансування буде надане поза бюджетом у вигляді нового боргу, а не за рахунок скорочення видатків в інших сферах.

"Рішення буде ухвалене, навіть якщо це збільшить запозичення на цю суму. Ситуація в Україні настільки критична. Ми маємо бути залучені. Ми не можемо залишатися осторонь, коли всі країни Північної Європи та Балтії беруть участь", – сказав він.

Раніше у четвер прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес також повідомив, що його країна приєднається до ініціативи PURL із закупівлі американської зброї для України.

Нагадаємо, в межах програми PURL, започаткованої президентом Дональдом Трампом і генсеком НАТО Марком Рютте в липні 2025 року, союзники НАТО купують американську зброю для України.

Минулого тижня в межах зустрічі міністрів оборони держав Альянсу стало відомо про долучення до програми переважної більшості членів НАТО.