Французький телеканал показав уривки телефонної розмови Макрона з Трампом

Французький суспільний мовник France TV показав залаштунки телефонної розмови президента Франції Емманюеля Макрона з його американським колегою Дональдом Трампом 10 травня, коли вони розмовляли про потенційне перемир'я в Україні.

Як пише "Європейська правда", уривок відео було опубліковано

На відеофрагменті, датованому 10 травня 2025 року, видно, як президент Франції телефонує американському лідерові зі словами ""Дональде, я знаю, що для вас ще дуже рано. Мені шкода телефонувати вам у цей час".

Після цього Макрон просить Трампа провести спільний дзвінок з українським президентом, британським прем’єром та канцлером Німеччини. Глава Білого дому запитує співрозмовника про те, що сталося. Макрон відповідає, що Володимир Зеленський прийняв пропозицію США про 30-денне припинення вогню.

"Він (Володимир Зеленський – ред.) все прийняв?Ну що ж. Нобелівська премія миру за це", – відповів Трамп.

На іншому кадрі, знятому через кілька хвилин, Емманюель Макрон в оточенні Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера телефонує до американського президента.

"Тут багато журналістів, ви повинні це знати, Дональде, пане Президенте", – каже Володимир Зеленський.

"І, звичайно, нам потрібно тиснути на Росію", – додав український президент, закликаючи запровадити санкції проти Москви, якщо вона відкине пропозицію про припинення вогню.

"Я думаю, що він погодиться", – відповів Трамп, маючи на увазі Путіна.

Зауважимо, що тоді очільник Кремля Владімір Путін ніяк не відповів на пропозицію 30-денної паузи у бойових діях, але заявляв, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі 15 травня. На зустріч з українським президентом він не приїхав.

А Президент США вже неодноразово заявляв про своє бажання отримати Нобелівську премію миру. У четвер, 15 січня, лідерка опозиції Венесуели Марія Коріно Мачадо під час зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі віддала йому свою медаль Нобелівської премії миру.