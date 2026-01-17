Французский телеканал показал отрывки телефонного разговора Макрона с Трампом

Французский общественный вещатель France TV показал закулисье телефонного разговора президента Франции Эммануэля Макрона с его американским коллегой Дональдом Трампом 10 мая, когда они обсуждали потенциальное перемирие в Украине.

Как пишет "Европейская правда", отрывок видео был опубликован на странице телеканала в X.

На видеофрагменте, датированном 10 мая 2025 года, видно, как президент Франции звонит американскому лидеру со словами: "Дональд, я знаю, что для вас еще очень рано. Мне жаль звонить вам в это время".

После этого Макрон просит Трампа провести совместный звонок с украинским президентом, британским премьером и канцлером Германии. Глава Белого дома спрашивает собеседника о том, что произошло. Макрон отвечает, что Владимир Зеленский принял предложение США о 30-дневном прекращении огня.

"Он (Владимир Зеленский – ред.) все принял? Ну что ж. Нобелевская премия мира за это", – ответил Трамп.

На другом кадре, снятом через несколько минут, Эмманюэль Макрон в окружении Владимира Зеленского, премьер-министра Польши Дональда Туска, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера звонит американскому президенту.

"Здесь много журналистов, вы должны это знать, Дональд, господин президент", – говорит Владимир Зеленский.

"И, конечно, нам нужно давить на Россию", – добавил украинский президент, призывая ввести санкции против Москвы, если она отклонит предложение о прекращении огня.

"Я думаю, что он согласится", – ответил Трамп, имея в виду Путина.

Отметим, что тогда глава Кремля Владимир Путин никак не ответил на предложение 30-дневной паузы в боевых действиях, но заявлял, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле 15 мая. На встречу с украинским президентом он не приехал.

А президент США уже неоднократно заявлял о своем желании получить Нобелевскую премию мира. В четверг, 15 января, лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корино Мачадо во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме отдала ему свою медаль Нобелевской премии мира.