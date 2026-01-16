Лідерка опозиції Венесуели віддала Трампу свою Нобелівську премію миру

Лідерка опозиції Венесуели Марія Коріно Мачадо під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі віддала йому свою медаль Нобелівської премії миру.

Про це йдеться в дописі пресслужб Білого дому в Х, повідомляє "Європейська правда".

Білий дім опублікував спільне фото Трампа з Мачадо. На ньому американський президент тримає медаль Нобелівської премії.

"Президент Дональд Трамп проводить зустріч з Марією Коріною Мачадо з Венесуели в Овальному кабінеті, під час якої вона вручила президенту свою Нобелівську премію миру на знак визнання і честі", – йдеться у підписі до фото.

President Donald J. Trump meets with María Corina Machado of Venezuela in the Oval Office, during which she presented the President with her Nobel Peace Prize in recognition and honor.🕊️ pic.twitter.com/v7pYHjVNVO – The White House (@WhiteHouse) January 16, 2026

Сам Трамп у своїй соцмережі Truth Social написав, що для нього було "великою честю" зустрітися з Мачадо.

"Марія вручила мені свою Нобелівську премію миру за роботу, яку я виконав. Це чудовий жест взаємної поваги", – зазначив він.

За даними джерел телеканалу CNN, Мачадо залишив медаль у Білому домі, і зараз вона знаходиться у розпорядженні президента.

Водночас Нобелівський центр миру у своєму Х нагадав, що після оголошення Нобелівської премії її не можна скасувати, розділити або передати іншим.

"Рішення є остаточним і залишається в силі назавжди. Медаль може змінювати власників, але титул лауреата Нобелівської премії миру – ні", – йдеться в дописі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп відмовився підтримати лідерку демократичної опозиції Венесуели Марію Коріну Мачадо, зокрема через її рішення прийняти Нобелівську премію миру.

Також ЗМІ писали, що ЦРУ радило Трампу підтримати соратницю Мадуро замість опозиції у Венесуелі.

