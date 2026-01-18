Прем’єр Іспанії проти 5% ВВП на оборону: "Данії це не допомогло"

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес сказав, що його країна не може дозволити собі витрачати на оборону 5% ВВП, як вимагає новий цільовий показник НАТО, та назвав це ненадійною інвестицією у безпеку на тлі ситуації, в якій опинилася Данія.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю з La Vanguardia.

Санчес зазначив, що під загрозою односторонньої анексії Гренландії США, що паралельно "легітимізувало" би окупацію Росією загарбаних територій України і поставило би під питання подальше існування НАТО, Європа "має діяти швидше" і висловив думку, що Іспанія вже робить те, що має робити.

"Ми збільшили наш оборонний бюджет у реальних значеннях, ми беремо у спільних механізмах фінансування та у стримуючих контингентах у Східній Європі", – зазначив прем’єр.

Його запитали, чи за таких умов достатньо витрачати на оборону 2% ВВП, тоді як цільовим показником НАТО вже є 5%.

"Я багато разів казав: 5% – це неприйнятно, це забагато для Іспанії. Ми не будемо урізати видатки на соціальну сферу, охорону здоров’я, освіту, науку задля поадльшого збільшення військових витрат, які зараз не спрямовані на посилення європейської оборонної промисловості. На думку Іспанії, витрати на рівні трохи більше 2% – більш ніж достатні для забезпечення спроможностей, які від нас потрібні", – заявив Санчес.

"І зауважте: Данія погодилася на 5%. І яке зараз становище Данії? Вона опинилась під шантажем США. Про що тут взагалі говорити?", – додав Педро Санчес.

Іспанія у минулому була на одному з останніх місць серед членів НАТО за витратами на оборону у відсотках свого ВВП, а нещодавно досягла попереднього цільового показника на рівні 2%.

В інтерв’ю він висловив думку, що правитель РФ був би "найщасливішою людиною у світі", якби Трамп вторгнувся на Гренландію.

За його словами, Іспанія поки не вирішила, чи відправить своїх військових на Гренландію для участі у навчаннях, які організовує Данія.

Читайте детальніше, як Європа готується захищати Гренландію від Трампа і чи вдасться їй це.