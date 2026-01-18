Прем’єр Іспанії: "якщо Трамп вторгнеться на Гренландію, це буде захмарне щастя для Путіна"
Прем’єр Іспанії Педро Санчес застеріг, що реалізація президентом США Дональдом Трампом його зазіхань на Гренландію зробила би правителя РФ "найщасливішим у світі", подарувавши одразу дві перемоги.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю з La Vanguardia.
Санчес назвав потенційне силове захоплення Сполученими Штатами Гренландії сценарієм, який дозволить Росії отримати одразу дві масштабні перемоги.
"Вторгнення США на цю територію зробило би Владіміра Путіна найщасливішою людиною у світі. Чому? Тому що це легітимізувало би його вторгнення в Україну. Якби США застосували силу у Гренландії, це був би смертельний удар для НАТО. Путін отримав би подвійну причину радіти", – наголосив Санчес.
Його запитали, наскільки він вірить у сценарій силового вторгнення США на Гренландію.
"Коли ми чуємо і читаємо деякі заяви – їх варто сприймати серйозно", – сказав він.
Також Санчес сказав, що Іспанія поки не вирішила, чи відправить своїх військових на Гренландію для участі у навчаннях, які організовує Данія.
Як повідомляли, Франція планує долучитися до військових навчань, організованих Данією у Гренландії.
Німеччина на запрошення Данії відрядила до її передового загону 13 німецьких солдатів.
Арктичне командування Данії запросило США до участі у військових навчаннях на Гренландії.
Натомість президент США Дональд Трамп пригрозив підвищеними тарифами європейським країнам, які на запрошення Данії відправляють своїх військових на Гренландію. Низка європейських столиць та керівництво ЄС у м’якших чи жорсткіших формулюваннях назвали таку реакцію недоречною та неприйнятною.
Читайте детальніше, як Європа готується захищати Гренландію від Трампа і чи вдасться їй це.