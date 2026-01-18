Іспанія поки не визначилась, чи відправить військових до Гренландії

У Мадриді поки не вирішили, чи відправлять своїх військових на Гренландію для участі у навчаннях, які організовує Данія.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав прем’єр Іспанії Педро Санчес у спілкуванні з La Vanguardia.

На пряме запитання про те, чи розглядає Іспанія відправку військових на Гренландію, Санчес відповів, що рішення ще немає.

"Іспанія ще не ухвалила рішення з цього питання… Ми ведемо переговори з іншими залученими країнами, і особливо з Данією, на технічному рівні", – сказав він, додавши, що також говоритиме про це з парламентськими фракціями.

Санчес зазначив, що під загрозою односторонньої анексії Гренландії США, що паралельно "легітимізувало" би окупацію Росією загарбаних територій України і поставило би під питання подальше існування НАТО, Європа "має діяти швидше" і висловив думку, що Іспанія вже робить те, що має робити.

Як повідомляли, Данія відправила до Гренландії військову техніку та передовий загін військових, який готується до прийому більших сил армії та інших підрозділів союзників для військових навчань.

Французький президент Емманюель Макрон повідомив, що французькі солдати візьмуть участь у військових навчаннях, організованих Данією у Гренландії. Німеччина на запрошення Данії відрядила до її передового загону 13 німецьких солдатів.

Арктичне командування Данії запросило США до участі у військових навчаннях на Гренландії.

Натомість президент США Дональд Трамп пригрозив підвищеними тарифами європейським країнам, які на запрошення Данії відправляють своїх військових на Гренландію. Низка європейських столиць та керівництво ЄС у м’якших чи жорсткіших формулюваннях назвали таку реакцію недоречною та неприйнятною.

