ЗМІ: Україна зупинила замовлення німецьких дронів Helsing після проблем під час випробувань

Україна призупинила додаткові замовлення на ударні безпілотники від розташованого в Німеччині стартапу в галузі оборонних технологій Helsing, після проблем під час бойових випробувань на передовій.

Про це агентству Bloomberg стало відомо від джерел, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з публікацією, флагманський ударний дрон німецької компанії HX-2 мав проблеми зі зльотом під час випробувань.

У презентації від 20 листопада, підготовленою групою в рамках Міністерства оборони Німеччини, йдеться про те, що в моделі, яка мала включати компоненти штучного інтелекту, призначені для управління без пілота, були відсутні деякі з цих інструментів.

Презентація, з якою ознайомилося агентство Bloomberg News, була складена підрозділом, підпорядкованим генералу Гюнтеру Шнайдеру, який в жовтні був призначений головою відділу збройних сил Міністерства оборони Німеччини.

За словами трьох осіб, дрони Helsing зазнали впливу перешкод поблизу лінії фронту, які перервали зв'язок з операторами-людьми. Згідно з презентацією і словами двох осіб, ці невдачі підірвали попит на дрони, які оплачуються німецькими збройними силами. Німеччина не планує розміщувати повторне замовлення, поки Україна не проявить інтерес, додали співрозмовники.

У заяві Helsing стверджує, що не знає про презентацію і відкидає багато висновків, представлених Bloomberg, в тому числі про те, що дрони HX-2 мали високий відсоток відмов при зльоті. Кілька груп в українських збройних силах проявили інтерес до дрона, повідомила компанія.

"Показники влучання під час перших польотів, які були офіційно задокументовані, обнадіюють", – заявила Helsing, додавши, що поки що зарано робити висновки про характеристики дрона на передовій в Україні.

В компанії впевнені, що тестові характеристики HX-2 будуть добре відображені у високих показниках влучання на полі бою, в тому числі в умовах радіоелектронної боротьби.

У липні повідомляли, що німецька компанія Helsing поставила в Україну 1950 оснащених ШІ дронів-камікадзе HF-1, створених у співпраці з українським виробником.

Зазначимо, 14 січня 2025 року Україна отримала від Німеччини пакет допомоги, у який, зокрема, увійшли 600 ударних безпілотників HF-1.

Минулого лютого Helsing оголосила, що виробляє 6 тисяч ударних дронів типу HX-2 зі штучним інтелектом для постачання в Україну.