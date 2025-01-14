Німеччина передала Україні 155-мм снаряди та ударні дрони

Уряд Німеччини у вівторок, 14 січня, оновив перелік переданої Україні військової допомоги, підтвердивши постачання тисяч артилерійських снарядів і дронів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно з переліком, Німеччина з кінця грудня передала Україні 20 машин із захистом від мін і засідок, 14 тисяч снарядів калібру 155 мм і 19 тисяч – калібру 122 мм, а також боєприпаси для танків Leopard 1.

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Також Київ отримав 600 ударних безпілотників HF-1, 50 розвідувальних безпілотників VECTOR, 46 розвіддронів RQ-35 HEIDRUN і 43 розвіддрони SONGBIRD.

Серед іншого переданого Німеччиною обладнання та спорядження – 11 тисяч 120-мм мінометні боєприпаси, джгути, польові окуляри та вовняні ковдри.

Крім того, у переліку анонсували поставку 5 бойових машин піхоти Marder, 9 колісних бойових машин піхоти RCT-30 Boxer і 277 машин із захистом від мін і засідок, а також 18 самохідних артилерійських установок RCH 155.

Першу з 54 цих гаубиць, які замовила Україна, передав особисто міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Раніше видання Spiegel повідомило, нібито всередині уряду Німеччини виникла суперечка щодо додаткового пакета зброї для України на суму близько 3 млрд євро.