Німецька компанія передала Україні вже майже 2 тисячі дронів-камікадзе із ШІ

Німецька компанія поставила в Україну майже 2 тисячі оснащених штучним інтелектом (ШІ) дронів-камікадзе HF-1, які створені у співпраці з українським виробником.

Про це "Укрінформу" повідомив представник компанії Саймон Брюн'єс, відповідальний за "дроновий" напрямок і операції в Україні, пише "Європейська правда".

Німецька компанія Helsing поставила в Україну 1950 оснащених ШІ дронів-камікадзе HF-1, створених у співпраці з українським виробником, й наразі проводить тестування в Україні баражуючого боєприпасу HX-2 з кращими характеристиками, вже повністю свого виробництва.

За словами Брюн'єса, компанія має поставити Україні ще 2050 дронів.

Створені у співпраці з українським виробником дронів Terminal Autonomy, HF-1 перебувають на озброєнні низки українських підрозділів та успішно застосовуються у бойових умовах.

"Система має таку можливість: після фіксації цілі вона залишається на ній, незважаючи на всі контрзаходи противника в електромагнітному спектрі", – пояснив Брюн'єс специфіку роботи.

Зазначається, що це ж програмне забезпечення було реалізовано і на HX-2 – ударному дроні з подвійним X-подібним крилом, вже повністю власного виробництва Helsing.

За словами Брюн'єса, на українському фронті є зони, де сигнал GPS або радіозв’язок на робочій частоті глушиться або повністю втрачається, але на HX-2 не втрачається – він повертається до останньої точки, де був зв’язок, і тоді оператор переоцінює ситуацію, щоб змінити завдання, обрати інший сектор або, можливо, нову місію.

Зазначимо, 14 січня Україна отримала від Німеччини пакет допомоги, у який, зокрема, увійшли 600 ударних безпілотників HF-1.

У лютому Helsing оголосила, що виробляє 6 тисяч ударних дронів типу HX-2 зі штучним інтелектом для постачання в Україну.