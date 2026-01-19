СМИ: Украина остановила заказ немецких дронов Helsing после проблем во время испытаний

Украина приостановила дополнительные заказы на ударные беспилотники от расположенного в Германии стартапа в области оборонных технологий Helsing, после проблем во время боевых испытаний на передовой.

Об этом агентству Bloomberg стало известно от источников, сообщает "Европейская правда".

Согласно публикации, флагманский ударный дрон немецкой компании HX-2 имел проблемы со взлетом во время испытаний.

В презентации от 20 ноября, подготовленной группой в рамках Министерства обороны Германии, говорится о том, что в модели, которая должна была включать компоненты искусственного интеллекта, предназначенные для управления без пилота, отсутствовали некоторые из этих инструментов.

Презентация, с которой ознакомилось агентство Bloomberg News, была составлена подразделением, подчиненным генералу Гюнтеру Шнайдеру, который в октябре был назначен главой отдела вооруженных сил Министерства обороны Германии.

По словам трех человек, дроны Helsing подверглись воздействию помех вблизи линии фронта, которые прервали связь с операторами-людьми. Согласно презентации и словам двух человек, эти неудачи подорвали спрос на дроны, которые оплачиваются немецкими вооруженными силами. Германия не планирует размещать повторный заказ, пока Украина не проявит интерес, добавили собеседники.

В заявлении Helsing утверждает, что не знает о презентации и отвергает многие выводы, представленные Bloomberg, в том числе о том, что дроны HX-2 имели высокий процент отказов при взлете. Несколько групп в украинских вооруженных силах проявили интерес к дрону, сообщила компания.

"Показатели попадания во время первых полетов, которые были официально задокументированы, обнадеживают", – заявила Helsing, добавив, что пока рано делать выводы о характеристиках дрона на передовой в Украине.

В компании уверены, что тестовые характеристики HX-2 будут хорошо отражены в высоких показателях попадания на поле боя, в том числе в условиях радиоэлектронной борьбы.

В июле сообщалось, что немецкая компания Helsing поставила в Украину 1950 оснащенных ИИ дронов-камикадзе HF-1, созданных в сотрудничестве с украинским производителем.

Отметим, 14 января 2025 года Украина получила от Германии пакет помощи, в который, в частности, вошли 600 ударных беспилотников HF-1.

В прошлом феврале Helsing объявила, что производит 6 тысяч ударных дронов типа HX-2 с искусственным интеллектом для поставки в Украину.