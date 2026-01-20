Європарламент схвалив термінову процедуру для надання Україні 90 млрд в 2026-2027

Європейський парламент у вівторок, 20 січня, на пленарному засіданні у Страсбурзі проголосував за застосування термінової процедури щодо трьох законопроєктів, які дозволять Європейському Союзу надати Україні позику у розмірі 90 млрд євро протягом 2026 та 2027 років.

Про це передає кореспондентка "Європейської правди" зі Страсбурга.

Європарламент вирішив, що за терміновою процедурою будуть затверджуватися три документи:

1) Щодо розширеного співробітництва щодо створення кредиту для України.

2) Регламент про імплементацію посиленої співпраці щодо заснування кредиту підтримки України на 2026 та 2027 роки.

3) Про внесення змін до Регламенту 2024/792 про створення Фонду для України (Ukraine Facility).

Перший з них – базовий, який дозволяє створити кредит для України на базі механізму розширеного співробітництва з ЄС – вже пройшов схвалення Радою ЄС і буде негайно виставлений на голосування для затвердження Європарламентом.

За інформацією "Європейської правди", проєкт рішення "Про надання дозволу на розширене співробітництво щодо заснування позики для України" буде проголосований Європарламентом вже завтра, 21 січня.

Інші два законопроєкти мають пройти процедуру узгодження в Раді ЄС та Європарламенті, і будуть виставлені на голосування на наступній сесії Європарламенту 9-12 лютого 2026 року.

Як повідомляла "Європейська правда", Європейська комісія у середу, 14 січня, ухвалила пакет законодавчих пропозицій, які дозволять надати Україні кредит на 90 млрд євро від Євросоюзу на забезпечення її фінансових та військових потреб у 2026 та 2027 роках.

Того ж дня Комітет постійних представників на рівні послів у Брюсселі заслухав презентацію цих пропозицій – причому за результатом обговорення у деяких дипломатів виникли технічні питання.

Нагадаємо, 18-19 грудня Європейська рада прийняла рішення надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки з запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС на основі механізму розширеного співробітництва з Україною.

