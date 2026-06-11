У Британії почали розслідувати Ryanair у зв’язку зі збором за можливість батьків сидіти з дітьми

Британське Управління з питань конкуренції та ринків (CMA) розпочало розслідування проти ірландського перевізника Ryanair щодо зборів, які батьки повинні сплачувати за те, щоб сидіти поруч зі своїми дітьми у літаку.

Про це повідомило агентство AFP, пише "Європейська правда".

CMA розслідує, чи є цей збір, який зазвичай становить близько 8 фунтів стерлінгів за рейс, "недобросовісним" з точки зору законодавства про захист прав споживачів.

"CMA розуміє, що Ryanair є єдиною великою авіакомпанією, що здійснює рейси з Великої Британії, яка стягує цей збір", – заявило управління.

Воно також зазначило, що Ryanair не застосовує цей збір на рейсах до та з Італії після вжиття заходів італійським органом цивільної авіації.

У відповідь Ryanair зазначила, що її політика щодо розміщення сімей "повністю відповідає всім відповідним законам та нормам".

"Дорослі, які подорожують з дітьми, сплачують один збір за бронювання місця, але можуть безкоштовно вибрати місця поруч із собою для до 4 дітей в рамках одного бронювання", – йдеться в заяві компанії.

"Ryanair сподівається спростувати ці неправдиві твердження CMA під час цього фальшивого розслідування", – додали у компанії.

CMA заявила, що планує надати оновлену інформацію щодо розслідування протягом шести місяців.

Порушення законів про захист прав споживачів може призвести до штрафів у розмірі до 10 відсотків від глобального доходу компанії.

Нагадаємо, у травні авіакомпанія Ryanair оголосила про зміну правил реєстрації та здачі багажу в аеропортах своєї мережі; нововведення набуде чинності з 10 листопада 2026 року.

Водночас компанія Ryanair впевнена, що цього літа не зіштовхнеться з дефіцитом авіаційного палива у зв’язку з війною в Ірані.