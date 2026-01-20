Европарламент одобрил срочную процедуру для предоставления Украине 90 млрд в 2026-2027

Европейский парламент во вторник, 20 января, на пленарном заседании в Страсбурге проголосовал за применение срочной процедуры в отношении трех законопроектов, которые позволят Европейскому Союзу предоставить Украине ссуду в размере 90 млрд евро в течение 2026 и 2027 годов.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" из Страсбурга.

Европарламент решил, что по срочной процедуре будут утверждаться три документа:

1) О расширении сотрудничества по созданию кредита для Украины.

2) Регламент об имплементации усиленного сотрудничества по учреждению кредита поддержки Украины на 2026 и 2027 годы.

3) О внесении изменений в Регламент 2024/792 о создании Фонда для Украины (Ukraine Facility).

Первый из них – базовый, который позволяет создать кредит для Украины на базе механизма расширенного сотрудничества с ЕС – уже прошел одобрение Советом ЕС и будет немедленно выставлен на голосование для утверждения Европарламентом.

По информации "Европейской правды", проект решения "О предоставлении разрешения на расширенное сотрудничество по учреждению займа для Украины" будет проголосован Европарламентом уже завтра, 21 января.

Два других законопроекта должны пройти процедуру согласования в Совете ЕС и Европарламенте и будут вынесены на голосование на следующей сессии Европарламента 9-12 февраля 2026 года.

Как сообщала "Европейская правда", Европейская комиссия в среду, 14 января, приняла пакет законодательных предложений, которые позволят предоставить Украине кредит на 90 млрд евро от Евросоюза для обеспечения ее финансовых и военных потребностей в 2026 и 2027 годах.

В тот же день Комитет постоянных представителей на уровне послов в Брюсселе заслушал презентацию этих предложений – причем по результатам обсуждения у некоторых дипломатов возникли технические вопросы.

Напомним, 18-19 декабря Европейский совет принял решение предоставить Украине заем в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы из заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС на основе механизма расширенного сотрудничества с Украиной.

