Яких результатів досяг Трамп за рік президентства і чого очікувати Україні

20 січня минулого року Дональд Трамп вдруге розпочав виконання повноважень президента США.

Попри те, що позаду – лише чверть його другої президентської каденції, Трампу вже вдалося зруйнувати міжнародну безпекову систему, налаштувати проти себе союзників, а разом – і втратити підтримку значної частини своїх виборців.

Чи здатні низькі рейтинги підтримки і проміжні вибори, що наближаються, змусити Трампа скорегувати свою політику? Чи можливий внутрішній опір цьому курсу з боку Республіканської партії? І чому залишаються пасивними демократи?

На ці й інші актуальні питання "Європейської правди" відповів директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик. Його пряма мова – в матеріалі Роковини Трампа: чого досяг президент США і чи можливий успішний опір його діям. Далі – стислий її виклад.

За цей рік стало остаточно зрозуміло, що Америка дійсно потихеньку рухається до м'якого авторитаризму.

Такого в її історії, мабуть, не було ніколи. Звісно, були певні винятки – президентство Лінкольна під час громадянської війни, або дії президента Рузвельта під час Великої депресії та Другої світової, коли для впливу на ситуацію використовувалися не дуже демократичні важелі. Але нинішня ситуація все одно виглядає унікальною.

І на жаль, інституції не дуже витримують цей тиск. Все-таки вони були побудовані таким чином, коли і президент, і інші політичні гравці гратимуть за правилами.

Проте якщо ти демонстративно відкидаєш ці правила, тобі вдається зламати систему.

Трампу за рік президентства не вдалося досягти хоч якихось завдань, які він сам ставив перед виборами.

Звичайно, з точки зору контролю над нелегальною міграцією він може рапортувати про певні успіхи, але ці досягнення виглядають справжніми дрібницями.

А в інших питаннях, я думаю, взагалі немає підстав говорити про хоч якісь досягнення.

Що стосується зовнішньої політики, то звісно, що Трамп вихваляється, що він дуже успішний, що він закінчив чимало війн, щоправда, постійно називаючи різну кількість.

Але це, звісно, повна маячня, бо жодних успіхів тут немає. Скоріше навпаки – погіршення і загострення відносин з ключовими партнерами, але одночасно – відступання від справжніх конфліктів із Китаєм та РФ – усе це призводить до того, що і зовнішню політику також навряд чи можна оцінити як успішну.

Щодо України позиція Трампа навряд чи вже зміниться. Навіть попри те, що серед простих американців підтримка України залишається високою і навіть зростає. Більш того, вона зростає навіть серед республіканців.

Наразі Трамп може дозволити собі робити все що завгодно, нехай навіть це призведе до падіння рейтингів. Проте нинішнє падіння його рейтингів – це все ж таки дзвіночок.

Але врешті-решт він все ж нервує через рейтинги.

Адже він розуміє, що незабаром будуть проміжні вибори – вони вже маячать на горизонті. Нещодавно Трамп на зустрічі з республіканською фракцією у Конгресі заявив, що очікує, що після цих виборів демократи відразу ж почнуть проти нього процес імпічменту.

В Республіканській партії вже хвилюються щодо проміжних виборів і щодо того, що президент може потягнути за собою партію. Але я не став би очікувати якогось партійного "повстання" проти Трампа.

На цьому тлі Демократична партія радше пливе за течією. Вони ніяк не можуть обрати собі нову тактику.

У Демократичній партії досі немає розуміння, що робити далі, за рахунок чого можна вийти з нинішньої кризи.

Якщо Трамп захоче висуватися ще на один термін, переконати його відмовитися від цього буде дуже важко.

