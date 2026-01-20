Каких результатов достиг Трамп за год президентства и чего ожидать Украине

20 января прошлого года Дональд Трамп во второй раз приступил к исполнению обязанностей президента США.

Несмотря на то, что позади – лишь четверть его второго президентского срока, Трампу уже удалось разрушить международную систему безопасности, настроить против себя союзников, а вместе с тем – и потерять поддержку значительной части своих избирателей.

Способны ли низкие рейтинги поддержки и приближающиеся промежуточные выборы заставить Трампа скорректировать свою политику? Возможно ли внутреннее сопротивление этому курсу со стороны Республиканской партии? И почему демократы остаются пассивными?

На эти и другие актуальные вопросы "Европейской правды" ответил директор Центра международных исследований Владимир Дубовик.

За этот год стало окончательно ясно, что Америка действительно потихоньку движется к мягкому авторитаризму.

Такого в ее истории, пожалуй, никогда не было. Конечно, были определенные исключения – президентство Линкольна во время гражданской войны или действия президента Рузвельта во время Великой депрессии и Второй мировой войны, когда для влияния на ситуацию использовались не очень демократические рычаги. Но нынешняя ситуация все равно выглядит уникальной.

И, к сожалению, институты не очень выдерживают это давление. Все-таки они были построены таким образом, что и президент, и другие политические игроки будут играть по правилам.

Однако если ты демонстративно отвергаешь эти правила, тебе удается сломать систему.

Трампу за год президентства не удалось достичь хоть каких-то задач, которые он сам ставил перед выборами.

Конечно, с точки зрения контроля над нелегальной миграцией он может рапортовать об определенных успехах, но эти достижения выглядят настоящими мелочами.

А в других вопросах, я думаю, вообще нет оснований говорить о хоть каких-то достижениях.

Что касается внешней политики, то, конечно, Трамп хвастается, что он очень успешен, что он закончил немало войн, правда, постоянно называя разное количество.

Но это, конечно, полный бред, потому что никаких успехов здесь нет. Скорее наоборот – ухудшение и обострение отношений с ключевыми партнерами, но одновременно – отступление от реальных конфликтов с Китаем и РФ – все это приводит к тому, что и внешнюю политику также вряд ли можно оценить как успешную.

В отношении Украины позиция Трампа вряд ли уже изменится. Даже несмотря на то, что среди простых американцев поддержка Украины остается высокой и даже растет. Более того, она растет даже среди республиканцев.

Сейчас Трамп может позволить себе делать все что угодно, пусть даже это приведет к падению рейтингов. Однако нынешнее падение его рейтингов – это все же звоночек.

И в конце концов он все же нервничает из-за рейтингов.

Ведь он понимает, что скоро будут промежуточные выборы – они уже маячат на горизонте. Недавно Трамп на встрече с республиканской фракцией в Конгрессе заявил, что ожидает, что после этих выборов демократы сразу же начнут против него процесс импичмента.

В Республиканской партии уже волнуются по поводу промежуточных выборов и о том, что президент может потянуть за собой партию. Но я не стал бы ожидать какого-то партийного "восстания" против Трампа.

На этом фоне Демократическая партия скорее плывет по течению. Они никак не могут выбрать себе новую тактику.

В Демократической партии до сих пор нет понимания, что делать дальше, за счет чего можно выйти из нынешнего кризиса.

Если Трамп захочет выдвигаться еще на один срок, убедить его отказаться от этого будет очень трудно.

