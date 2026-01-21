Рютте: головна проблема зараз – війна в Україні, а не Гренландія

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявляє, що ключовою проблемою для Альянсу зараз є розв’язана РФ війна проти України, а не ситуація довкола Гренландії.

Про це Рютте сказав під час участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, його цитує The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Генсек НАТО заявив про свою стурбованість "тим, що ми можемо прогавити, зосередившись на інших питаннях".

"Ризик полягає в тому, що ви, звичайно, зосереджуєтеся на Гренландії, тому що ми маємо переконатися, що це питання буде вирішено мирним шляхом. Але головним питанням є не Гренландія. Зараз головним питанням є Україна", – підкреслив він.

Рютте вказав, що зараз Росія ракетами і дронами руйнує українську енергетику у момент сильних морозів.

"Ми знаємо, що зараз у Києві -20 градусів. Ми знаємо, що Україна може забезпечити лише 60% власних потреб в електроенергії. І так, це правда, що в грудні росіяни втрачали 1000 людей на день – не важко поранених, а мертвих. Це понад 30 тисяч за грудень… Але вони все одно продовжують атаки, вони все одно посилюють атаки", – додав він.

Рютте наголосив, що Україна зараз потребує підтримки з боку Заходу, а також додав, що Європа повинна розширити свою промислову базу, щоб бути готовою до будь-яких потенційних викликів з боку Росії в майбутньому.

Напередодні міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що на тлі загострення ситуації довкола Гренландії для Європи Україна залишається пріоритетом.

Своєю чергою президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що напруженість навколо Гренландії не означає, що світова спільнота забула про війну Росії проти України.

