Навроцький: напруженість навколо Гренландії не означає, що ми забули про Україну

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що напруженість навколо Гренландії не означає, що світова спільнота забула про війну Росії проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Навроцький сказав у середу під час участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, його цитує PAP.

Навроцький додав, що не боїться, що ситуація, пов'язана з тиском США на Гренландію, змінить сприйняття війни в Україні як найважливішого питання для Польщі, східного флангу НАТО і "всього вільного світу".

"Ми як і раніше відчуваємо загрозу з боку Росії; ми перебуваємо в епіцентрі гібридної війни", – заявив президент Польщі.

Він висловив надію, що "ми поступово наближаємося до миру в Україні".

Крім того, Навроцький переконаний, попри суперечку між США і Данією щодо Гренландії Північноатлантичний альянс лишається стабільним.

Польський президент також переконаний, що Сполучені Штати є найважливішим союзником Польщі.

Президент висловив сподівання, що гренландське питання буде врегульовано дипломатичним шляхом.

Напередодні міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що на тлі загострення ситуації довкола Гренландії для Європи Україна залишається пріоритетом.

Водночас американський президент Дональд Трамп порадив Європі зосередитися на російсько-українській війні, а не на Гренландії.

