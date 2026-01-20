Глава МЗС Норвегії: Європа хоче зберегти підтримку України з боку США попри гренландську кризу

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що на тлі загострення ситуації довкола Гренландії для Європи Україна залишається пріоритетом, а відтак ЄС хотів би зберегти й участь США у врегулюванні російсько-української війни.

Про це він сказав під час спілкування в Українському домі у Давосі у межах проєкту "Україна на передовій майбутнього", який організований Фондом Віктора Пінчука, пише кореспондентка "Європейської правди".

Ейде заявив, що всередині Європейського Союзу тривають "дуже серйозні обговорення щодо відповіді" на ситуацію довкола Гренландії. За його словами, ніхто не буде оголошувати потенційні відповіді до того, як їх сформують.

"Те, що дехто інтерпретує як слабкість, на мій погляд, слід розуміти інакше – як те, що ми вважаємо Україну питанням номер один. Ми дуже хочемо зберегти участь американців у питанні України", – наголосив він.

Міністр закордонних справ Норвегії акцентував: це справжня війна, справжній конфлікт із реальними, драматичними наслідками.

"Зрештою, американці не вторглися до Гренландії – були лише розмови про це, але цього не сталося. Натомість війна в Україні триває. І ви бачите, що навіть на зустрічах щодо України ми зрештою починаємо говорити про Гренландію", – зауважив він.

Відтак він акцентував, що Європа повинна триматися обраного курсу.

"Це не слабкість – це свідомий вибір, бо ми справді в це віримо. Ми хочемо результату в Україні, який буде підкріплений Сполученими Штатами. Це – пріоритет номер один, навіть якщо для інших існують інші пріоритети", – наголосив норвезький міністр.

Він також зауважив, що Європа могла б обрати "жорсткішу конфронтацію зі США з інших питань", але не хоче цього робити через Україну.

"Ми вважаємо надзвичайно важливим зараз зберегти участь Сполучених Штатів – принаймні в підтримувальній ролі – у процесі, який очолює Європа. Ніхто в Європі не хотів дискусії про Гренландію, бо ми не вважали, що там є проблема: Гренландія входить до НАТО", – підсумував Ейде.

Під час цієї ж панелі міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що Європа готова відповісти на ситуацію довкола Гренландії, але "якщо у цьому буде потреба".

Як повідомлялося, Данія і Гренландія запропонували розгорнути на Гренландії місію Північноатлантичного альянсу. За даними ЗМІ, Трамп припустив, що військова присутність європейців на острові – це провокація проти нього.

Водночас американський президент порадив Європі зосередитися на російсько-українській війні, а не на Гренландії.

