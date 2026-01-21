Рютте: главная проблема сейчас – война в Украине, а не Гренландия

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявляет, что ключевой проблемой для Альянса сейчас является развязанная РФ война против Украины, а не ситуация вокруг Гренландии.

Об этом Рютте сказал во время участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, его цитирует The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Генсек НАТО заявил о своей обеспокоенности "тем, что мы можем упустить, сосредоточившись на других вопросах".

"Риск заключается в том, что вы, конечно, сосредотачиваетесь на Гренландии, потому что мы должны убедиться, что этот вопрос будет решен мирным путем. Но главным вопросом является не Гренландия. Сейчас главным вопросом является Украина", – подчеркнул он.

Рютте указал, что сейчас Россия ракетами и дронами разрушает украинскую энергетику в момент сильных морозов.

"Мы знаем, что сейчас в Киеве -20 градусов. Мы знаем, что Украина может обеспечить только 60% собственных потребностей в электроэнергии. И да, это правда, что в декабре россияне теряли 1000 человек в день – не тяжело раненых, а мертвых. Это более 30 тысяч за декабрь... Но они все равно продолжают атаки, они все равно усиливают атаки", – добавил он.

Рютте подчеркнул, что Украина сейчас нуждается в поддержке со стороны Запада, а также добавил, что Европа должна расширить свою промышленную базу, чтобы быть готовой к любым потенциальным вызовам со стороны России в будущем.

Накануне министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что на фоне обострения ситуации вокруг Гренландии для Европы Украина остается приоритетом.

В свою очередь президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что напряженность вокруг Гренландии не означает, что мировое сообщество забыло о войне России против Украины.

