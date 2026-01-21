Як має змінитися світ, щоби протистояти США та КНР – основне з історичної промови Карні

Цього тижня у швейцарському Давосі лідери держав, урядів та світових компаній зібралися на Всесвітній економічний форум. Та попри назву, було розуміння, що ця зустріч буде не тільки про економіку, а й про геополітику.

20 січня у Давосі виступив із промовою прем'єр-міністр Канади Марк Карні.

Його виступ багато хто вже називає історичним або епохальним, бо він змальовує обриси нового світового порядку.

Його виступ багато хто вже називає історичним або епохальним, бо він змальовує обриси нового світового порядку.

Ми перебуваємо у вирішальному моменті. І для Канади, і для всього світу.

Ми бачимо, що відбувається розрив світового порядку. Кінець приємної вигадки минулого і початок суворої реальності, де геополітика – а точніше, геополітика великих сил, "супердержав" – не підпорядковується жодним обмеженням. Коли їх ніщо не стримує.

Водночас – і я хочу на цьому наголосити – інші країни, особливо "середні" держави, такі як Канада, не є безсилими.

Вони здатні побудувати новий порядок, що враховує наші цінності, серед яких повага до прав людини, сталий розвиток, солідарність, суверенітет і територіальна цілісність різних держав.

Сила менш потужних починається з чесності.

У 1978 році чеський дисидент Вацлав Гавел, який згодом став президентом Чехії, написав есей за назвою "Сила безсилих", в якому поставив просте запитання: як комуністична система підтримувала сама себе?

Відповідь на нього він почав почалася з прикладу продавця овочів.

Щоранку цей власник крамниці вивішує у своїй вітрині табличку: "Пролетарії усіх країн, єднайтеся!". Він не вірить у те, що там написано. І ніхто навколо не вірить. Але він все одно щодня вивішує табличку, щоб уникнути неприємностей, щоб сигналізувати про згоду з правилами, щоб ужитися з реальністю.

Але оскільки кожен власник крамнички на кожній вулиці робить те саме – система зберігається – не через насильство, а через участь звичайних людей у ритуалах, котрі, як вони самі знають, є фальшивими.

Сила системи походить не від правди, а від готовності кожного поводитися так, ніби це правда.

Але й крихкість системи походить з того ж джерела.

Коли хоча б одна людина перестає грати цю роль, коли продавець овочів знімає свою вивіску – ілюзія потужності системи починає давати тріщини.

Друзі, настав час для країн зняти свої "фальшиві вивіски".

Перш за все, треба припинити посилатися на "міжнародний порядок, заснований на правилах" і вдавати, ніби він досі існує у тому вигляді, як про нього розповідають.

"Жити правдою" – означає потребу будувати ту систему, про віру в яку ми кажемо, а не чекати на відновлення старого порядку. Це означає створювати інституції та угоди, які функціонують так, як описано.

"Жити правдою" – означає діяти послідовно, застосовуючи однакові стандарти до союзників і суперників. Коли середні держави критикують одних за економічне залякування, але мовчать, коли воно походить від інших – то ми, як казав Гавел, тримаємо вивіску у вікні.

Водночас ми віримо, що на зламі можна побудувати щось більше, краще, сильніше, справедливіше. Це – завдання "середніх держав".

Ми маємо припинити прикидатися, назвати реальність, розбудовувати свою силу вдома і діяти разом.

Це шлях Канади. Ми обираємо його відкрито і впевнено, і цей шлях широко відкритий для будь-якої країни, яка бажає стати на нього разом з нами.

