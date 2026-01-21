Как должен измениться мир, чтобы противостоять США и КНР – главное из речи Карни

На этой неделе в швейцарском Давосе лидеры государств, правительств и мировых компаний собрались на Всемирный экономический форум. Но, несмотря на название, было понятно, что эта встреча будет не только об экономике, но и о геополитике.

20 января в Давосе выступил с речью премьер-министр Канады Марк Карни.

Его выступление многие уже называют историческим или эпохальным, потому что он обрисовывает очертания нового мирового порядка.

Редакция "Европейской правды" согласна с этой характеристикой и публикует его речь в полном объеме в материале Во времена Трампа мир должен перестать притворяться. Историческая речь премьера Канады. Далее – его основные тезисы.

Мы находимся в решающий момент. И для Канады, и для всего мира.

Мы видим, что происходит разрыв мирового порядка. Конец приятной выдумки прошлого и начало суровой реальности, где геополитика – а точнее, геополитика великих сил, "супердержав" – не подчиняется никаким ограничениям. Когда их ничто не сдерживает.

В то же время – и я хочу это подчеркнуть – другие страны, особенно "средние" государства, такие как Канада, не бессильны.

Они способны построить новый порядок, учитывающий наши ценности, среди которых уважение к правам человека, устойчивое развитие, солидарность, суверенитет и территориальная целостность различных государств.

Сила менее мощных начинается с честности.

В 1978 году чешский диссидент Вацлав Гавел, который впоследствии стал президентом Чехии, написал эссе под названием "Сила бессильных", в котором задал простой вопрос: как коммунистическая система поддерживала саму себя?

Ответ на него он начал с примера продавца овощей.

Каждое утро этот владелец лавки вывешивает в своей витрине табличку: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!". Он не верит в то, что там написано. И никто вокруг не верит. Но он все равно каждый день вывешивает табличку, чтобы избежать неприятностей, чтобы сигнализировать о согласии с правилами, чтобы ужиться с реальностью.

Но поскольку каждый владелец лавочки на каждой улице делает то же самое – система сохраняется – не из-за насилия, а из-за участия обычных людей в ритуалах, которые, как они сами знают, являются фальшивыми.

Сила системы проистекает не из правды, а из готовности каждого вести себя так, как будто это правда.

Но и хрупкость системы проистекает из того же источника.

Когда хотя бы один человек перестает играть эту роль, когда продавец овощей снимает свою вывеску – иллюзия мощности системы начинает давать трещины.

Друзья, пришло время для стран снять свои "фальшивые вывески".

Прежде всего, нужно прекратить ссылаться на "международный порядок, основанный на правилах" и делать вид, будто он до сих пор существует в том виде, как о нем рассказывают.

"Жить правдой" – значит необходимость строить ту систему, о вере в которую мы говорим, а не ждать восстановления старого порядка. Это значит создавать институты и соглашения, которые функционируют так, как описано.

"Жить по правде" – значит действовать последовательно, применяя одинаковые стандарты к союзникам и соперникам. Когда средние государства критикуют одних за экономическое запугивание, но молчат, когда оно исходит от других, то мы, как говорил Гавел, держим вывеску в окне.

В то же время мы верим, что на переломе можно построить что-то большее, лучшее, сильнее, справедливее. Это – задача "средних государств".

Мы должны перестать притворяться, назвать реальность, развивать свою силу дома и действовать вместе.

Это путь Канады. Мы выбираем его открыто и уверенно, и этот путь широко открыт для любой страны, которая желает встать на него вместе с нами.

