Яким може бути новий блок, що візьме на себе безпеку у Європі

Останні події чітко показали, що ані НАТО, ані Європейський Союз не здатні повною мірою відповісти на зростаючі виклики, з якими стикається Європа.

Стає дедалі очевиднішим, що життєздатна рамка європейської оборонної та безпекової співпраці вимагатиме створення чогось на кшталт колишнього Західноєвропейського союзу (ЗЄС) – блоку з десяти країн, який припинив свою діяльність у 2011 році.

Про те, чому такий крок міг би посилити Європу – в колонці колишнього прем'єр-міністра і міністра закордонних справ Швеції Карла Більдта Коаліція замість НАТО. Як Європа має дбати про свою безпеку, готуючись до "відходу" США. Далі – стислий її виклад.

Автор колонки, в першу чергу, звертає увагу на проблеми з Євросоюзом і НАТО.

Зокрема, ЄС опиняється паралізованим, як тільки одна-дві країни накладають вето на його рішення, а відданість Сполучених Штатів НАТО дедалі більше викликає сумніви.

"Діалог між державами-членами НАТО вже не є таким релевантним, як раніше, особливо у питанні війни Росії проти України", – констатує Карл Більдт.

Саме тому, за його словами, на узбіччі вже почали формуватися нові, неформальні рамки. Наприклад, "коаліція рішучих", назву якої багато хто тепер пишуть з великих літер: Коаліція Рішучих (Coalition of the Willing, CoW).

Її неформальне керівництво, "Європейська трійка" у складі Британії, Франції та Німеччини, нині зустрічається доволі регулярно, демонструючи, що цей формат задовольняє потребу, яку не здатні покрити ані ЄС, ані НАТО.

"То чому б не зробити логічний наступний крок і не створити нову версію старого ЗЄС?", – пропонує колишній міністр закордонних справ Швеції.

За його словами, існує багато способів інституціоналізувати новий Західноєвропейський союз без створення громіздких структур і надмірно складних механізмів, а також без подальшого підриву чи дублювання ЄС або НАТО.

Важливо лише, щоб ті, хто досі готовий захищати західні цінності, у тому числі Велика Британія, почали діяти.

"Перший рік другого президентського терміну Трампа змусив Європу зіткнутися з цією реальністю. Попереду ще три роки, і зволікання – не варіант.

Створення нового Західноєвропейського союзу має стати одним із пріоритетів, адже європейська безпека не може чекати", – пише колишній міністр закордонних справ Швеції.

