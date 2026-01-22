Каким может быть новый блок, который возьмет на себя безопасность в Европе

Последние события четко показали, что ни НАТО, ни Европейский Союз не способны в полной мере ответить на растущие вызовы, с которыми сталкивается Европа.

Становится все более очевидным, что жизнеспособная структура европейского сотрудничества в области обороны и безопасности потребует создания нечто подобного бывшему Западноевропейскому союзу (ЗЕС) – блоку из десяти стран, который прекратил свою деятельность в 2011 году.

О том, почему такой шаг мог бы укрепить Европу – в колонке бывшего премьер-министра и министра иностранных дел Швеции Карла Бильдта Коалиция вместо НАТО. Как Европа должна заботиться о своей безопасности, готовясь к "уходу" США. Далее – краткое изложение.

Автор колонки, в первую очередь, обращает внимание на проблемы с Евросоюзом и НАТО.

В частности, ЕС оказывается парализованным, как только одна-две страны накладывают вето на его решение, а преданность Соединенных Штатов НАТО все больше вызывает сомнения.

"Диалог между государствами-членами НАТО уже не так актуален, как раньше, особенно в вопросе войны России против Украины", – констатирует Карл Бильдт.

Именно поэтому, по его словам, на обочине уже начали формироваться новые, неформальные рамки. Например, "коалиция решительных", название которой многие теперь пишут с заглавных букв: Коалиция Решительных (Coalition of the Willing, CoW).

Ее неформальное руководство, "Европейская тройка" в составе Великобритании, Франции и Германии, сейчас встречается довольно регулярно, демонстрируя, что этот формат удовлетворяет потребность, которую не способны покрыть ни ЕС, ни НАТО.

"Так почему бы не сделать логичный следующий шаг и не создать новую версию старого СЕО?", – предлагает бывший министр иностранных дел Швеции.

По его словам, существует много способов институционализировать новый Западноевропейский союз без создания громоздких структур и чрезмерно сложных механизмов, а также без дальнейшего подрыва или дублирования ЕС или НАТО.

Важно только, чтобы те, кто до сих пор готов защищать западные ценности, в том числе Великобритания, начали действовать.

"Первый год второго президентского срока Трампа заставил Европу столкнуться с этой реальностью. Впереди еще три года, и промедление – не вариант.

Создание нового Западноевропейского союза должно стать одним из приоритетов, ведь европейская безопасность не может ждать", – пишет бывший министр иностранных дел Швеции.

Подробнее – в колонке Карла Бильдта Коалиция вместо НАТО. Как Европа должна заботиться о своей безопасности, готовясь к "уходу" США.