Зеленський дорікнув Європі, чому та не чинить з танкерами РФ, як Трамп

Президент України Володимир Зеленський під час промови на Всесвітньому економічному форумі у Давосі закликав Європу "повністю зупинити" російську нафту, зокрема зупиняти танкери тіньового флоту РФ.

Про це пише "Європейська правда".

Український президент заявив, що Європа "уникає заходів", якій визначають її майбутнє. У цьому контексті він згадав про тіньовий флот РФ, яким російська нафта постачається на континент.

Зеленський навів аргумент про те, що президент США Дональд Трамп зупиняє російські танкери.

"Європа любить обговорювати майбутнє, але уникає вживати заходів сьогодні, заходів, які визначають, яке майбутнє ми матимемо, ось у чому проблема. Чому президент Трамп може зупинити танкери з тіньового флоту і припинити постачання нафти, а Європа – ні?" – звернувся до учасників форуму президент.

Зеленський наголосив, що зупиняючи постачання російської нафти, Європа захищає своє населення.

"Російська нафта транспортується вздовж європейських берегів, ця нафта сприяє війні проти України, ця нафта допомагає паралізувати Європу, тому російську нафту потрібно зупинити, конфіскувати і продати на користь Європи. Чому б ні? Якщо у Путіна немає грошей, то для Європи не буде війни", – сказав Зеленський.

Перед виступом на форумі президент України зустрівся з американським колегою Дональдом Трампом.

Зустріч Зеленського й Трампа завершилася нещодавно і тривала орієнтовно 50 хвилин. У команді Зеленського її назвали "хорошою".