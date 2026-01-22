Зустріч Зеленського і Трампа у Давосі закінчилась

Зустріч президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського у Давосі завершилась.

Цю інформацію журналістам підтвердив речник українського президента Сергій Никифоров, повідомляє "Європейська правда".

Зустріч Зеленського й Трампа на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі завершилась, вона тривала приблизно 50 хвилин – якщо орієнтуватись на повідомлення про її початок і завершення.

Наприкінці лідери "трохи поспілкувалися тет-а-тет".

Радник президента України Дмитро Литвин назвав зустріч "хорошою".

За інформацією "ЄвроПравди", спільне спілкування президентів з пресою не передбачене

Далі очікується основний виступ Зеленського в рамках ВЕФ.

Портал Axios раніше повідомив, що Зеленський планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Швейцарії у той час, як посланці Білого дому Стів Віткофф та Джаред Кушнер вирушать до Москви на зустріч з правителем Росії Владіміром Путіним.

Обидві зустрічі будуть присвячені обговоренню "мирного плану" США щодо завершення війни в Україні.







