Зеленский упрекнул Европу, почему та не поступает с танкерами РФ, как Трамп

Президент Украины Владимир Зеленский во время речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал Европу "полностью остановить" российскую нефть, в частности останавливать танкеры теневого флота РФ.

Об этом пишет "Европейская правда".

Украинский президент заявил, что Европа "избегает мер", которые определяют ее будущее. В этом контексте он вспомнил о теневом флоте РФ, которым российская нефть поставляется на континент.

Зеленский привел аргумент о том, что президент США Дональд Трамп останавливает российские танкеры.

"Европа любит обсуждать будущее, но избегает принимать меры сегодня, меры, которые определяют, какое будущее мы будем иметь, вот в чем проблема. Почему президент Трамп может остановить танкеры из теневого флота и прекратить поставки нефти, а Европа – нет?" – обратился к участникам форума президент.

Зеленский подчеркнул, что останавливая поставки российской нефти, Европа защищает свое население.

"Российская нефть транспортируется вдоль европейских берегов, эта нефть способствует войне против Украины, эта нефть помогает парализовать Европу, поэтому российскую нефть нужно остановить, конфисковать и продать в пользу Европы. Почему бы нет? Если у Путина нет денег, то для Европы не будет войны", – сказал Зеленский.

Перед выступлением на форуме президент Украины встретился с американским коллегой Дональдом Трампом.

Встреча Зеленского и Трампа завершилась недавно и длилась около 50 минут. В команде Зеленского ее назвали "хорошей".