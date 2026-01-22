Трамп прокоментував зустріч із Зеленським у Давосі

Президент США Дональд Трамп назвав "дуже хорошою" зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Давосі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у короткому спілкуванні з пресою після зустрічі, відеозапис якого опублікували у тому числі SkyNews.

Трамп назвав "дуже хорошою" зустріч з президентом України на полях Всесвітнього економічного форуму вдень 22 січня і додав, що "усі хочуть завершення війни".

Його запитали про перспективи мирної угоди, на що Трамп відповів: "Буде видно, що буде відбуватися".

"Буде зустріч із Росією, вона відбудеться завтра. І буде зустріч з президентом Путіним", – додав він.

Також Трамп сказав, що на зустрічі із Зеленським не говорили про потенційне членство України у створюваній ним Раді миру – куди поки не вступив жоден із традиційних західноєвропейських союзників США.

Україна отримала запрошення до організації, але ще розмірковує над ним.

Зустріч Зеленського й Трампа завершилася нещодавно і тривала орієнтовно 50 хвилин. У команді Зеленського назвали її "хорошою".

Початково повідомляли, що спецпосланець президента США Стівен Віткофф має зустрітись з господарем Кремля Владіміром Путіним сьогодні, 22 січня; коментарі Трампа можуть вказувати на те, що зустріч перенесли на наступний день.