Укр Рус Eng

Трамп прокоментував зустріч із Зеленським у Давосі

Новини — Четвер, 22 січня 2026, 15:53 — Марія Ємець

Президент США Дональд Трамп назвав "дуже хорошою" зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Давосі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у короткому спілкуванні з пресою після зустрічі, відеозапис якого опублікували у тому числі SkyNews.

Трамп назвав "дуже хорошою" зустріч з президентом України на полях Всесвітнього економічного форуму вдень 22 січня і додав, що "усі хочуть завершення війни". 

Його запитали про перспективи мирної угоди, на що Трамп відповів: "Буде видно, що буде відбуватися". 

"Буде зустріч із Росією, вона відбудеться завтра. І буде зустріч з президентом Путіним", – додав він. 

Також Трамп сказав, що на зустрічі із Зеленським не говорили про потенційне членство України у створюваній ним Раді миру – куди поки не вступив жоден із традиційних західноєвропейських союзників США.

Україна отримала запрошення до організації, але ще розмірковує над ним. 

Зустріч Зеленського й Трампа завершилася нещодавно і тривала орієнтовно 50 хвилин. У команді Зеленського назвали її "хорошою".

Початково повідомляли, що спецпосланець президента США Стівен Віткофф має зустрітись з господарем Кремля Владіміром Путіним сьогодні, 22 січня; коментарі Трампа можуть вказувати на те, що зустріч перенесли на наступний день.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Трамп Зеленський
Реклама: