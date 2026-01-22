Фредеріксен нагадала США про "червоні лінії" щодо Гренландії: суверенітет не обговорюється

Данія має чіткі "червоні лінії" стосовно Гренландії у діалозі зі Сполученими Штатами: її статус суверенної держави не обговорюється, але є готовність до збільшення співпраці зі США у сфері безпеки Арктичного регіону.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен увечері 22 січня перед початком позачергового засідання Європейської ради.

Данія не погоджується обговорювати зі США питання свого статусу як суверенної держави.

"Ви запитуєте про "червоні лінії". Вони у нас є. Звісно, я думаю, для всіх очевидно, що ми є суверенною державою, і ми не можемо вести переговори з цього питання, оскільки це є частиною базових демократичних цінностей", – підкреслила Фредеріксен.

Вона додала, що "безумовно, ми можемо обговорювати зі Сполученими Штатами, як зміцнити нашу спільну співпрацю у сфері безпеки в Арктичному регіоні".

Ми з самого початку заявляли, що обговорення нашого статусу як суверенної держави не може відбуватися, він не може бути змінений… Наші "червоні лінії", які також є нашими демократичними правилами, не підлягають обговоренню", – наголосила прем’єрка Данії.

Вона також повідомила, що звернулася до НАТО "з проханням бути більш присутнім в Арктичному регіоні, зокрема навколо Гренландії".

"Ми дуже тісно співпрацювали зі Сполученими Штатами протягом багатьох років, але ми повинні співпрацювати на засадах взаємної поваги, без погроз одне одному. І тому я, звісно, сподіваюся знайти політичне рішення в межах демократії та того, як ми співпрацюємо як союзники," – додала Метте Фредеріксен.

Як повідомлялв "Європейська правда", прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен, також зробив заяву про суверенітет як "червону лінію".

Глава гренландського уряду заявив, що він не знає деталей угоди, про яку в середу, 23 січня, оголосив президент США Дональд Трамп. Однак, за його словами, над нею працюватиме робоча група, до якої увійдуть представники Данії та Гренландії.

Нагадаємо, під час позачергового засідання Європейської ради у четвер, 22 січня будуть обговорені питання трансатлантичних відносин, домовленості з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом щодо врегулювання ситуації навколо Гренландії, його запрошення ЄС до Ради миру, а також – план мирного врегулювання для України.