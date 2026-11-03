ЗМІ: США завдали обмежених ударів по іранському острову

У понеділок, 2 листопада, американські військові завдали обмежених ударів по іранському острову Кешм.

Про це CNN повідомили троє американських посадовців, передає "Європейська правда".

Троє американських посадовців схарактеризували цю операцію як оборонну за своїм характером та спрямовану на захист американських об’єктів у регіоні.

Один зі співрозмовників зазначив, що атака США стала відповіддю на обстріл іранською стороною американського літака.

"Це був оборонний захід у відповідь на використання іранцями ракет "земля-повітря" проти американських об’єктів", – сказав інший американський посадовець.

Ще одне обізнане джерело зазначило, що адміністрація навмисно тримала напад у таємниці, аби не надавати цьому "оборонному кроку" надмірного значення. Він додав, що удари мали на меті захист американських об’єктів.

Зазначимо, 30 жовтня американський президент Дональд Трамп заявив, що війна США з Іраном незабаром закінчиться, але не уточнив, як саме це відбудеться.

ЗМІ писали, що Вашингтон попередив кілька арабських країн Перської затоки про необхідність підготуватися до короткої та інтенсивної військової кампанії проти Ірану після проміжних виборів до Конгресу США.

За даними The New York Times, військові відомства США та Ізраїлю розробили конкретні плани щодо відновлення ударів по Ірану після виборів у США.

Писали, що американські війська на Близькому Сході готові розпочати нові, потенційно масштабні військові операції проти Ірану "протягом 96 годин після отримання" наказу від президента Дональда Трампа.