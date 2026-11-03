Верховний суд США заблокував спробу адміністрації оскаржити 20 тисяч бюлетенів в Каліфорнії 

Верховний суд США у понеділок відхилив запит адміністрації Дональда Трампа щодо відокремлення 20 000 виборчих бюлетенів на проміжних виборах до Конгресу в Каліфорнії, які, за твердженням адміністрації, будуть подані не громадянами США.

Про це повідомляє CBS News, пише "Європейська правда".

У своєму рішенні Верховний суд заявив, що відхиляє запит Міністерства юстиції про судову заборону, яка зобов'язує посадовців виборчих комісій Каліфорнії відокремити виборчі бюлетені від 20 000 ймовірних негромадян. Суд не надав пояснень щодо свого рішення, що є звичайним явищем у справах, які розглядаються в екстреному порядку.

"Суд відхилив запит Трампа про екстрений випадок, навіть не попросивши іншу сторону відповісти. Демократія перемогла", – прокоментував це рішення губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом.

"Це останнє рішення має покласти край спробам адміністрації зірвати вибори в Каліфорнії за допомогою екстрених судових наказів", – заявив генеральний прокурор Каліфорнії, демократ Роб Бонта.

Штат Каліфорнія та адміністрація Трампа протягом останніх кількох тижнів перебувають у юридичному протистоянні після заяви Міністерства юстиції про те, що у списках виборців штату нібито було внесено 20 000 негромадян.

У середині жовтня Міністерство юстиції надало членам виборчих комісій Лос-Анджелеса та Сакраменто USB-накопичувач з іменами. Посадовцям пригрозили судовими позовами, якщо бюлетені цих осіб не будуть вилучені, доки вони не зможуть підтвердити своє громадянство. Члени виборчих комісій відмовилися виконувати ці вимоги, що призвело до серії судових баталій.

Перед цим федеральний суддя у США зобов’язав Міністерство юстиції припинити погрожувати державним та місцевим виборчим посадовцям кримінальним переслідуванням на тлі тактики тиску, яку адміністрація Дональда Трампа використовувала протягом останніх тижнів перед проміжними виборами до Конгресу.

Нагадаємо, проміжні вибори до Конгресу США відбудуться у вівторок, 3 листопада. На них переоберуть третину Сенату та весь склад Палати представників.

Більше про це читайте у статті "Європейської правди" Американці проти Трампа. Що змінить імовірна поразка республіканців на виборах Конгресу США або дивіться відео.