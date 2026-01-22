Фредериксен напомнила США о "красных линиях" по Гренландии: суверенитет не обсуждается

У Дании есть четкие "красные линии" относительно Гренландии в диалоге с Соединенными Штатами: ее статус суверенного государства не обсуждается, но есть готовность к расширению сотрудничества с США в сфере безопасности Арктического региона.



Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен вечером 22 января перед началом внеочередного заседания Европейского совета.



Дания не соглашается обсуждать с США вопрос своего статуса как суверенного государства.



"Вы спрашиваете о "красных линиях". Они у нас есть. Конечно, я думаю, для всех очевидно, что мы являемся суверенным государством, и мы не можем вести переговоры по этому вопросу, поскольку это является частью базовых демократических ценностей", – подчеркнула Фредериксен.



Она добавила, что "безусловно, мы можем обсуждать с Соединенными Штатами, как укрепить наше общее сотрудничество в сфере безопасности в Арктическом регионе".



"Мы с самого начала заявляли, что обсуждение нашего статуса как суверенного государства не может происходить, он не может быть изменен... Наши "красные линии", которые также являются нашими демократическими правилами, не подлежат обсуждению", – отметила премьер Дании.



Она также сообщила, что обратилась к НАТО "с просьбой быть более присутствующим в Арктическом регионе, в частности вокруг Гренландии".



"Мы очень тесно сотрудничали с Соединенными Штатами на протяжении многих лет, но мы должны сотрудничать на основе взаимного уважения, без угроз друг другу. И поэтому я, конечно, надеюсь найти политическое решение в рамках демократии и того, как мы сотрудничаем как союзники", – добавила Метте Фредериксен.



Как сообщала "Европейская правда", премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, также сделал заявление о суверенитете как "красной линии".



Глава гренландского правительства заявил, что он не знает деталей соглашения, о котором в среду, 23 января, объявил президент США Дональд Трамп. Однако, по его словам, над ним будет работать рабочая группа, в которую войдут представители Дании и Гренландии.



Напомним, во время внеочередного заседания Европейского совета в четверг, 22 января будут обсуждаться вопросы трансатлантических отношений, договоренности с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом по урегулированию ситуации вокруг Гренландии, его приглашение ЕС в Совет мира, а также – план мирного урегулирования для Украины.