Чого очікувати після виборів до Конгресу США і в чому небезпека для Трампа

У вівторок, 3 листопада, десятки мільйонів американців вирушать на виборчі дільниці на референдум щодо другого терміну Дональда Трампа – саме таким визначенням описують проміжні вибори до Конгресу американські ЗМІ.

Вже майже не залишилося сумнівів, що у цих виборчих перегонах Республіканська партія чинного президента зазнає поразки щонайменше в одній з палат Конгресу.

У Трампа не надто приховують намір оскаржувати результати і боротися за окремі округи у разі поразки республіканських кандидатів. Виборчі правила США дають достатньо часу на це – оновлений Конгрес, згідно з конституцією, розпочне роботу 3 січня наступного року.

Про те, яких змін варто чекати у Конгресі після виборів та як вони здатні влипнути на подальшу політику США та їхнього президента, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Ольги Ковальчук Американці проти Трампа. Що змінить імовірна поразка республіканців на виборах Конгресу США. Далі – стислий її виклад.

Голосування, за яким з напруженістю спостерігає увесь світ, вже стало найдорожчим виборчим циклом в історії США, обійшовши навіть президентські перегони 2024 року. Витрати на виборчу кампанію сягнули понад 11 млрд доларів, що демонструє, наскільки високими є ставки як для чинної республіканської адміністрації, так і для їхніх опонентів.

Про те, що на цих виборах демократи мають добрий шанс на реванш, соціологи кажуть давно. Але зараз, за кілька днів перед виборам, відбулася важлива зміна. Уперше шанс втрати обох палат Конгресу визнав Трамп.

Фактично результати виборів (а передусім сенатських) визначать кілька округів і штатів, де перевага одного з кандидатів не є очевидною.

На вибори у "спірних" округах представники обох партій витрачають найбільше коштів та зусиль і про впевненість у їхніх результатах говорити зарано. Тому варто розглянути різні сценарії та їхні наслідки для Білого дому.

Спершу розглянемо сценарій, за якого республіканці збережуть Сенат, але у Палаті представників утвориться демократична більшість.

Це зараз – сценарій сподівань для Білого дому. Причому їм достатньо навіть "нічиєї" на сенатських виборах.

Демократична більшість у Палаті представників отримує контроль над комітетами, а також право ініціювати розслідування проти адміністрації президента США і навіть отримають інструмент імпічменту. Але не варто чекати, що це означатиме зняття Дональда Трампа з посади, бо процес "поховають" у Сенаті.

А от у питанні бюджету вплив демократів на адміністрацію буде цілком реальним. Це – один з найбільш вагомих важелів.

Інший сценарій – повна втрата Дональдом Трампом Конгреса.

Цей сценарій дуже реальний, його прогнозують більшість опитувань: що республіканці втрачають і Палату представників, і Сенат.

І цей сценарій – найбільш небезпечний для адміністрації Трампа.

На додаток до тиску Палати, що описаний вище, додаються проблеми, які створюватиме для Трампа демократична більшість у Сенаті. Демократи зможуть блокувати кандидатури президента на ключові посади.

А ще Сенат за більшості демократів зможе продовжити ініційовані Палатою представників розслідування проти посадовців адміністрації.

Звісно, не можна повністю виключати малоймовірний сценарій зі збереженням республіканської більшості всупереч усім опитуванням. Це дало б президентові більшу свободу дій на залишок його каденції, з меншим опором у Конгресі.

Але навіть за такого результату не буде йтися про необмежену владу Трампа. До того ж, останнім часом почастішали випадки розбіжностей всередині його партії, коли кілька республіканців голосували разом з демократами.

Відчайдушні спроби тиску та мільярдні витрати на виборчу кампанію додатково свідчать, що результат проміжних виборів послабить Трампа, як би він це не заперечував. Президент США у разі поразки своєї партії буде змушений миритися з порядком денним демократів та йти з ними на компроміси.

Докладніше – в матеріалі Ольги Ковальчук Американці проти Трампа. Що змінить імовірна поразка республіканців на виборах Конгресу США.