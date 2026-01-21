Трамп заявив, що узгодив угоду по Гренландії, яка є прийнятною для НАТО

Президент США Дональд Трамп заявив, що сформував основу для майбутньої угоди щодо Гренландії під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Про це, як пише "Європейська правда", він повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social.

Трамп написав, що завдяки домовленостям з Рютте, він не планує вводити мита проти європейських країн.

Президент США не навів деталей угоди, але зазначив, що вона буде "чудовою" для Сполучених Штатів та НАТО.

"На основі дуже продуктивної зустрічі, яку я мав із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, ми сформували основу майбутньої угоди щодо Гренландії та, фактично, всього Арктичного регіону. Це рішення, якщо воно буде реалізовано, буде чудовим для Сполучених Штатів Америки та всіх країн НАТО", – написав Трамп.

Він зазначив, що тривають обговорення довкола "Золотого купола" – системи протиракетної оборони США, яка має покрити також і Гренландію.

За переговори про угоду відповідатимуть віцепрезидент США Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний посланець Стів Віткофф, написав Трамп.

Нагадаємо, у середу, 21 січня, на виступі у Давосі Трамп пообіцяв не використовувати військову силу для захоплення Гренландії, однак повторив своє бажання контролювати острів.

17 січня президент США Дональд Трамп анонсував запровадження мит проти низки країн, які не згодні з його претензіями на Гренландію.

Перед цим Данія відправила до Гренландії військову техніку та передовий загін військових для підготовки до прийому більших сил армії та інших підрозділів союзників для військових навчань. Декілька країн направили і своїх військових.