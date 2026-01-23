В МЗС ОАЕ повідомили про початок переговорів Україна-США-Росія

Міністерство закордонних справ Об’єднаних Арабських Еміратів повідомило про початок дводенних переговорів України, Росії та Сполучених Штатів.

Про це йдеться у пресрелізі на сайті відомства.

Міністр закордонних справ ОАЕ Шейх Абдулла бін Заїд Аль Нагаян привітав проведення тристоронніх переговорів в Абу-Дабі та висловив сподівання, що ці обговорення сприятимуть завершенню війни.

Радник президента України Дмитро Литвин уточнив, що переговори розпочалися після того, як українська делегація мала розмову з президентом.

Напередодні Володимир Зеленський анонсував тристоронні переговори Україна–США–Росія в Об’єднаних Арабських Еміратах, що мають пройти в п’ятницю та в суботу.

Українська делегація на тристоронній зустрічі зі США та Росією в ОАЕ складатиметься із керівника Офісу президента Кирила Буданова, його першого заступника Сергія Кислиці, секретаря РНБО Рустема Умєрова, голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії та начальника Генштабу ЗСУ Андрія Гнатова.

На переговорах обговорюватимуть пункти "мирного плану".