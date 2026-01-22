Президент анонсував тристоронні переговори Україна-США-Росія в ОАЕ

Президент України Володимир Зеленський анонсував тристоронні переговори Україна-США-Росія в Об’єднаних Арабських Еміратах, що мають пройти в п’ятницю та в суботу.

Про це він сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський виступав відразу після двосторонніх переговорів з президентом США Дональдом Трампом. Він зазначив, що перед цією зустріччю українська переговорна команда спілкувалась з американською, а далі відбудуться контакти американської делегації у Москві.

"Американська команда сьогодні вирушить до Москви. Вони чекали на нашу зустріч з президентом Трампом. Тепер вони поїдуть, а моя команда зустрінеться з американською командою, і я думаю, що це буде перша тристороння зустріч в Еміратах, вона відбудеться завтра і післязавтра", – сказав Зеленський.

Він додав, що вважає "добрим" почати проводити такі зустрічі на тактичному рівні.

"Росія повинна бути готовою до компромісів. Усі мають бути готові, не тільки Україна. Це для нас важливо. Побачимо, якими будуть результати", – додав глава держави.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп назвав "дуже хорошою" зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Давосі в четвер.

Також Трамп сказав, що на зустрічі із Зеленським не говорили про потенційне членство України у створюваній ним Раді миру – куди поки не вступив жоден із традиційних західноєвропейських союзників США.