Зеленський розповів, хто представить Україну на переговорах з РФ і США в ОАЕ

Українська делегація на тристоронній зустрічі зі США та Росією в ОАЕ складатиметься із керівника Офісу президента Кирила Буданова, його першого заступника Сергія Кислиці, секретаря РНБО Рустема Умєрова та голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у Давосі.

Президент також повідомив, що до переговорів у Об'єднаних Арабських Еміратах доєднається начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, який вже вилетів з Києва.

За словами Зеленського, в ОАЕ українська команда працюватиме два дні.

"Вони готові обговорювати різні пункти цього плану, потім я матиму з ними зв’язок. Вони мені зателефонують і ми побачимо, який напрямок, який настрій дискусії, чи знайдуть вони зв’язок, чи ні", – відповів президент.

"Ми в такому моменті, коли, якщо всі сторони працюватимуть багато, ми закінчимо цю війну", – додав він.

За словами українського президента, прогрес щодо завершення війни можливий лише, якщо "ніхто не гратиме в ігри".

Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, президент України анонсував тристоронні переговори Україна-США-Росія в Об’єднаних Арабських Еміратах, що мають пройти в п’ятницю та в суботу.

Перед цим Зеленський мав зустріч з американським колегою Дональдом Трампом. Вона тривала орієнтовно 50 хвилин. У команді Зеленського назвали зустріч "хорошою".