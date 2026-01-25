Лідерка німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Аліса Вайдель різко розкритикувала постачання німецької зброї Україні та заявила, що Берлін має повернути виділені кошти, а також компенсувати збитки за пошкодження газопроводу "Північний потік".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Виступаючи у місті Мюльгайм, Вайдель розкритикувала чинний уряд канцлера Фрідріха Мерца за військову та фінансову допомогу Україні.

"Ми інвестували в Україну понад 70 мільярдів євро, і ми поставили їм зброю. Як ми можемо так чинити? Як може німецький федеральний уряд дозволити собі таке?", – заявила Вайдель.

Політикиня обурилась можливістю участі солдатів Бундесверу у моніторинговій місії в Україні, а також використанням танків німецького виробництва у війні з Росією.

"Як можна так забути історію, в тому числі дозволити німецьким танкам рушити проти Росії?", – сказала вона.

Вайдель також пригрозила вимагати повернення фінансової допомоги Україні та компенсацію за пошкодження російського газопроводу "Північний потік".

"Ми вимагатимемо повернути ці мільярди – плюс ремонт "Північного потоку"", – зазначила Вайдель.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський після перших припущень про "український слід" у підриві російських газопроводів "Північний потік" у вересні 2022 року, заявив, що Україна не причетна до вибухів, та запропонував проаналізувати, яким гравцям міг бути потрібен такий інформаційний вкид.

Тим часом лідерка ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Аліса Вайдель увійшла до п'ятірки найпопулярніших політиків країни і стала найпопулярнішою політикинею.