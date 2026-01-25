Лидер немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель резко раскритиковала поставки немецкого оружия Украине и заявила, что Берлин должен вернуть выделенные средства, а также компенсировать убытки за повреждение газопровода "Северный поток".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Выступая в городе Мюльхайм, Вайдель раскритиковала действующее правительство канцлера Фридриха Мерца за военную и финансовую помощь Украине.

"Мы инвестировали в Украину более 70 миллиардов евро, и мы поставили им оружие. Как мы можем так поступать? Как может немецкое федеральное правительство позволить себе такое?", – заявила Вайдель.

Политик возмутилась возможностью участия солдат Бундесвера в мониторинговой миссии в Украине, а также использованием танков немецкого производства в войне с Россией.

"Как можно так забыть историю, в том числе позволить немецким танкам двинуться против России?", – сказала она.

Вайдель также пригрозила потребовать возврата финансовой помощи Украине и компенсацию за повреждение российского газопровода "Северный поток".

"Мы будем требовать вернуть эти миллиарды – плюс ремонт "Северного потока"", – отметила Вайдель.

Напомним, президент Владимир Зеленский после первых предположений об "украинском следе" в подрыве российских газопроводов "Северный поток" в сентябре 2022 года заявил, что Украина не причастна к взрывам, и предложил проанализировать, каким игрокам мог быть нужен такой информационный вброс.

Между тем лидер ультраправой "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель вошла в пятерку самых популярных политиков страны и стала самой популярной политической фигурой.