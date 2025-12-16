Лідерка ультраправих увійшла до топ-5 найпопулярніших політиків Німеччини

Лідерка ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Аліса Вайдель увійшла до п'ятірки найпопулярніших політиків країни і стала найпопулярнішою політикинею.

Про це свідчить опитування INSA для Bild, передає "Європейська правда".

Не тільки "АдН" користується високою популярністю, але й її лідерка Аліса Вайдель також отримала високі оцінки в рейтингу політиків. Вона посідає п'яте місце, що робить її найпопулярнішою політичною діячкою Німеччини.

Серед жінок до першої десятки увійшли також президентка Бундестагу Юлія Кльокнер, яка посіла сьому сходинку, і проросійська політикиня Сара Вагенкнехт, яка замикає топ-10.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вже багато тижнів поспіль залишається на першому місці. Прем'єр Баварії Маркус Зьодер переміг у боротьбі за друге місце прем'єра Північного Рейну-Вестфалії Гендріка Вюста і піднявся на одну позицію. Федеральний міністр внутрішніх справ Александр Добріндт посідає четверте місце.

Варто зазначити, що Аліса Вайдель вперше увійшла до десятки найпопулярніших політиків Німеччини лише в жовтні.

При цьому уряд на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцом продовжує втрачати підтримку і демонструє рекордний антирейтинг.