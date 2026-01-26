ДПСУ: на кордоні з Польщею – технічний збій у роботі бази даних

На українсько-польському кордоні стався технічний збій у роботі бази даних прикордонної служби Польщі.

Про це, як пише "Європейська правда", Державна прикордонна служба України у Telegram.

Оновлено 12:20. ДПСУ повідомила, що роботу баз даних на українсько-польському кордоні відновлено.

За даними ДПСУ, збій у роботі баз даних стосується всіх пунктів пропуску, що межують з Львівською та Волинською областями.

Наразі спеціалісти працюють над усуненням технічних проблем. Про відновлення роботи повідомлять додатково.

За даними ДПСУ, станом на 10:30 накопичення транспортних засобів у напрямку виїзду та в'їзду не зафіксовано. Потяги будуть оформлюватися у сповільненому режимі, додали в ДПСУ.

Нагадаємо, у п’ятницю, 23 січня, польські фермери влаштували акцію протесту поблизу пункту пропуску "Долгобичув – Угринів" на кордоні з Україною. При цьому проїзд до кордону не блокувався.

Як писали, польські фермери 23 листопада почали протестувати у Медиці перед кордоном з Україною через занепокоєння щодо підписання Євросоюзом угоди про вільну торгівлю з південноамериканськими країнами, але згодом призупинили протест. Під час своїх протестів серед іншого вони також згадували про нібито надмірний наплив продукції з України.