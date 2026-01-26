На украинско-польской границе произошел технический сбой в работе базы данных пограничной службы Польши.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

Обновлено 12:20. ГПСУ сообщила, что работа баз данных на украинско-польской границе восстановлена.

По данным ГПСУ, сбой в работе баз данных касается всех пунктов пропуска, граничащих с Львовской и Волынской областями.

Сейчас специалисты работают над устранением технических проблем. О возобновлении работы сообщат дополнительно.

По данным ГПСУ, по состоянию на 10:30 накопления транспортных средств в направлении выезда и въезда не зафиксировано. Поезда будут оформляться в замедленном режиме, добавили в ГПСУ.

Напомним, в пятницу, 23 января, польские фермеры устроили акцию протеста вблизи пункта пропуска "Долгобычув – Угринов" на границе с Украиной. При этом проезд к границе не блокировался.

Как писали, польские фермеры 23 ноября начали протестовать в Медыке перед границей с Украиной из-за беспокойства относительно подписания Евросоюзом соглашения о свободной торговле с южноамериканскими странами, но впоследствии приостановили протест. Во время своих протестов среди прочего они также упоминали о якобы чрезмерном наплыве продукции из Украины.