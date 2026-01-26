Глава МЗС Італії запропонував нові санкції проти Ірану

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні виступив за запровадження жорстких санкцій проти Ірану, зокрема за внесення Корпусу вартових ісламської революції до списку терористичних організацій.

Про це, як пише "Європейська правда", він повідомив у X.

Таяні заявив, що винесе свої пропозиції на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Брюсселі в четвер, 29 січня.

Глава італійського МЗС наголосив, що жорстке придушення антиурядових протестів в Ірані вимагає рішучої реакції від ЄС.

Серед іншого, міністр пропонує запровадити індивідуальні санкції проти іранських посадовців, які відповідальні за репресії проти учасників протестів.

Нагадаємо, минулого тижня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про підготовку нових санкцій проти влади Ірану у зв’язку з жорстоким придушенням протестів, що призвело до загибелі тисяч людей.

Зазначимо, що реальна кількість загиблих через протести в Ірані невідома через інформаційну блокаду – влада визнала 5 тисяч смертей, лунають оцінки й про понад 10 тисяч.

Нові санкції проти Тегерану у п’ятницю оголосили Сполучені Штати. Обмеження націлені на "тіньовий флот" режиму.