Глава МИД Италии предложил новые санкции против Ирана

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выступил за введение жестких санкций против Ирана, в частности за внесение Корпуса стражей исламской революции в список террористических организаций.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сообщил в X.

Таяни заявил, что вынесет свои предложения на встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе в четверг, 29 января.

Глава итальянского МИД подчеркнул, что жесткое подавление антиправительственных протестов в Иране требует решительной реакции от ЕС.

Среди прочего, министр предлагает ввести индивидуальные санкции против иранских чиновников, ответственных за репрессии против участников протестов.

Напомним, на прошлой неделе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о подготовке новых санкций против властей Ирана в связи с жестоким подавлением протестов, что привело к гибели тысяч людей.

Отметим, что реальное количество погибших из-за протестов в Иране неизвестно из-за информационной блокады – власти признали 5 тысяч смертей, звучат оценки и о более 10 тысячах.

Новые санкции против Тегерана в пятницу объявили Соединенные Штаты. Ограничения нацелены на "теневой флот" режима.