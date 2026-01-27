ЗМІ: гарантії безпеки від США залежать від згоди України вийти з Донбасу

Гарантії безпеки від США для України залежатимуть від попередньої згоди Києва на виведення своїх військ з неокупованої частини Донбасу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Financial Times, посилаючись на джерела, ознайомлені з перебігом переговорів.

Вісім джерел повідомили виданню, що адміністрація президента США Дональда Трампа дала Україні зрозуміти – гарантії безпеки США залежатимуть від згоди Києва на мирну угоду. Вона, своєю чергою, передбачає виведення українських військових з неокупованих Росією частин Донецької та Луганської областей.

Сполучені Штати також повідомили Україні, що можуть запропонувати більше озброєння для зміцнення її армії у мирний час, якщо вона погодиться на угоду.

Нагадаємо, у неділю, 25 січня, президент України Володимир Зеленський повідомляв, що документ про гарантії безпеки від США готовий до підписання.

Видання Politico писало, що США вважають свої гарантії безпеки для України ціннішими за європейські, попри відмову Вашингтона відправляти своїх військових.

Росія повторила вимогу про виведення українських військ з території усього Донбасу до початку тристоронніх переговорів у Абу-Дабі 23-24 січня.