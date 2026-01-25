Politico: США вважають свої гарантії безпеки для України ціннішими за європейські

Сполучені Штати переконані в тому, що їхні гарантії безпеки для України мають більше значення, ніж європейські, попри відмову Вашингтона відправляти військових для моніторингу припинення вогню.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо виданню Politico.

Politico пише, що одним з "каменів спотикання" на переговорах між США, Україною та Росією в Абу-Дабі стали післявоєнні гарантії безпеки.

Як відомо, європейські країни наполягали на невеликій присутності іноземних військ в Україні для моніторингу припинення вогню, причому Франція та Німеччина очолили цю ініціативу.

Американський посадовець відкинув ці європейські зобов'язання, зазначивши, що найважливішими є американські гарантії безпеки.

"Зусилля "коаліції рішучих" – це добре. У них було кілька гелікоптерів, кілька військових і кілька гарантій тут і там, але якщо ви поговорите з українцями, то насправді важливі американські гарантії безпеки", – цитує посадовця Politico.

Водночас президент США Дональд Трамп заявляв, що Вашингтон не розміщуватиме американські війська в Україні, однак допомагатиме з моніторингом.

Представники Міністерства оборони США заявили, що американські зобов'язання, ймовірно, включатимуть супутникову та розвідувальну підтримку, польоти дронів для моніторингу лінії розмежування та логістичну підтримку.

Як повідомляла "Європейська правда", 11 січня президент США Дональд Трамп заявив, що готовий взяти на себе зобов'язання щодо участі Сполучених Штатів в майбутній обороні України, але, за його словами, лише тому, що він упевнений: Росія не спробує вторгнутися знову.

Нагадаємо, Британія і Франція зобов'язалися у декларації від 6 січня розгорнути війська в Україні в разі укладення мирної угоди.

За даними ЗМІ, загальна чисельність континенту "коаліції рішучих" в Україні може становити 15 тисяч осіб, причому половину надасть Велика Британія.

Читайте детальну статтю на цю тему: Союзники обіцяють допомогу: які держави і за яких умов готові направити війська в Україну