Зеленський: гарантії безпеки від США готові на 100%

Президент України Володимир Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки від Сполучених Штатів готовий до підписання.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав на спільній пресконференції з лідерами Литви та Польщі у Вільнюсі.

За словами Зеленського, Україна очікує від партнерів готовності та визначену дату підписання.

"Документ готовий на 100 відсотків, ми очікуємо від партнерів, готовності, дати та місця, коли ми його підпишемо", – сказав президент.

За його словами, угоду мають ратифікувати Конгрес США та Верховна Рада України.

Окремо президент згадав про європейську частину гарантій безпеки. У них, за словами Зеленського, мають бути зафіксовані результати роботи "коаліції рішучих" та дата набуття членства в ЄС.

"Другі гарантії безпеки для України – це європейські гарантії безпеки, це "коаліція охочих" і найголовніше – членство в Європейському Союзі. Це економічні гарантії безпеки для України. Ми хочемо 27-й рік, ми говоримо про конкретну дату, коли Україна буде готова", – заявив глава держави.

За словами Зеленського, Україна на технічному рівні буде готова відкрити всі кластери у першому півріччі 2026, а у 2027 – повністю готова до вступу на "технічному рівні".

"Ми хочемо конкретну дату (вступу в ЄС – ред.) в нашому договорі про закінчення війни, щоб потім всі сторони дотримувались цих домовленостей, включаючи й агресора, який буде підписувати 20-пунктний план, якщо прийде такий момент", – додав Зеленський.

Нагадаємо, 8 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що за підсумками перемовин у Парижі з американською стороною документ про гарантії безпеки для України "фактично готовий" до погодження з президентом США Дональдом Трампом.

Серед тем зустрічі двох президентів у Давосі було питання гарантій безпеки для України, повідомив Зеленський.

Видання Politico писало, що США вважають свої гарантії безпеки для України ціннішими за європейські, попри відмову Вашингтона відправляти своїх військових.