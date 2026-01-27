СМИ: гарантии безопасности от США зависят от согласия Украины выйти из Донбасса

Гарантии безопасности от США для Украины будут зависеть от предварительного согласия Киева на вывод своих войск из неоккупированной части Донбасса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Восемь источников сообщили изданию, что администрация президента США Дональда Трампа дала Украине понять – гарантии безопасности США будут зависеть от согласия Киева на мирное соглашение. Оно, в свою очередь, предусматривает вывод украинских военных из неоккупированных Россией частей Донецкой и Луганской областей.

Соединенные Штаты также сообщили Украине, что могут предложить больше вооружения для укрепления ее армии в мирное время, если она согласится на соглашение.

Напомним, в воскресенье, 25 января, президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что документ о гарантиях безопасности от США готов к подписанию.

Издание Politico писало, что США считают свои гарантии безопасности для Украины более ценными, чем европейские, несмотря на отказ Вашингтона отправлять своих военных.

Россия повторила требование о выводе украинских войск с территории всего Донбасса до начала трехсторонних переговоров в Абу-Даби 23-24 января.